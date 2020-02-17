أطعمة تسبب الصداع الشديد ابتعد عنها

نقل موقع "اليوم السابع" تقريرا عن موقع طبي عدد فيه بعض الأطعمة التي تسبب صداعا في الرأس وضررها على الجهاز العصبي.
1 – الشوكولا: يعود ذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكافيين الذي يسبب الصداع.
2 - الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم والعصائر المثلجة، تزيد من الشعور بالصداع الشديد.
3 - الجبن، من الأكلات التي تزيد من الشعور بالصداع وألم الرأس المستمر.
4 - المخللات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، تزيد من الشعور بالصداع النصفي المزمن.
5 - بعض أنواع المكسرات وخصوصا السوداني، يؤثر على صحة الجهاز العصبي ويزيد من الشعور بالصداع والألم.
6 - الفاصوليا والبسلة على الرغم من احتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناولها يسبب الصداع الشديد.
7 - التين، من الفواكه الغنية بالفيتامينات ولكن تناوله بكثرة يزيد من الشعور بالصداع المستمر.
8 - الخوخ والأفوكادو من الفواكه التي تسبب الصداع الشديد وألم الرأس.
9 - الموز من الفواكه الشهيرة التي تتميز بمذاقها الطيب واحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الافراط في تناول الموز يزيد من حدة الصداع والألم.
10 - البيتزا، من الأكلات التي يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال ولكن الإكثار من تناولها يزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن.
11 - الأطعمة المصنعة مثل "السجق والهوت دوج"، تسبب الشعور بالصداع والألم الشديد وعدم القدرة على التركيز.
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