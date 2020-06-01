منها لضغط الدم وصحة القلب... تقرير يكشف فوائد مذهلة للحليب

يعتبر الحليب واحدا من أكثر المشروبات المغذية التي تُستهلك في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية.

أفاد تقرير صحي نشره موقع "تايم ناو نيوز" أن الحليب مشروب غني بالفيتامينات والمعادن والمغذيات الأساسية الأخرى التي يحتاجها الجسم للعمل بشكل صحي وطبيعي.

وسلط التقرير الضوء على أهمية الحليب في النظام الغذائي الصحي والمتوازن، حيث يمكن إضافته إلى العصائر أو القهوة أو دقيق الشوفان الصباحي.

وبصرف النظر عن كونه مصدراً ممتازاً للبروتين عالي الجودة وفيتامينات ب، يعد الحليب أيضاً مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في بناء جسم صحي وسليم، وتقي من الإصابة بالكثير من الأمراض.

أردف التقرير بعض الفوائد الصحية للحليب التي من شأنها تعزيز صحة الجسم:

ضروري لصحة العظام: يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين د والفوسفور والمغنيسيوم، والتي جميعها تعزز صحة العظام.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب الحليب يجعل الأسنان أقوى، ويساعد في منع هشاشة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

ضروري لصحة القلب: تشير الدراسات إلى أن شرب الحليب يحسن صحة القلب، فهو مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يساعد الأوعية الدموية على التوسع وخفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ومع ذلك، يجب تناول منتجات الألبان وخاصة حليب البقر الذي يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، باعتدال وباستشارة الطبيب.

يساعد على فقدان الوزن: يساعد إضافة الحليب إلى النظام الغذائي على فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

وربطت الدراسات بين استهلاك الحليب الكامل الدسم وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، ويكمن السبب في أن الحليب كامل الدسم يحتوي على نسبة عالية من البروتين مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة للمغذيات الموجودة في الحليب مثل الكالسيوم التي توفر مصدر للطاقة وتعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على فقدان الوزن.