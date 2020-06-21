كيف تؤثر الحمامات الساخنة اليومية على صحة القلب؟

أشارت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء اليابانيين إلى أن الحمامات الساخنة يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبحسب موقع "هارفارد هيلث"، نشرت دراسة على الإنترنت في مجلة صحية تشير إلى أن الحمامات الساخنة اليومية ترتبط أيضاً بصحة القلب بشكل أفضل.

قام الباحثون بتحليل معلومات الصحة ونمط الحياة المبلغ عنها ذاتياً من أكثر من 30 ألف شخص في منتصف العمر في اليابان.

رد المشاركون على استبيان في بداية الدراسة، ثم تمت متابعتهم لمدة 20 عاماً تقريباً، وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يأخذوا حمام دافئ أكثر من مرتين في الأسبوع، فإن الأشخاص الذين أخذوا حماماً دافئاً أو ساخناً يومياً لديهم خطر أقل بنسبة 28٪ من أمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 26٪.

وازدادت هذه النسبة إلى 35% أقل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند الاستحمام بالمياه الساخنة، أما خطر الإصابة بسكتة دماغية لم ينخفض مع الماء الساخن.

كتب فريق البحث: "وجدنا أن الاستحمام المتكرر للحوض كان مرتبطاً بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما يشير إلى أن التأثير المفيد للاستحمام في حوض الاستحمام على خطر أمراض القلب قد يرجع جزئياً إلى انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم".

يعتقد الباحثون أن حرارة الماء تعمل على خفض ضغط الدم مع زيادة معدل ضربات القلب وتحسين ما يسمى الوظيفة الديناميكية الدموية، والتي تعبرعن مدى فعالية القلب في ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن آثار الاستحمام بالحوض على الجسم مماثلة لتلك التي تسببها ممارسة الرياضة، ومع ذلك يجب توخي الحذر، حيث يرتبط الاستحمام في الماء الساخن جدا بالموت المفاجئ بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو الارتباك.