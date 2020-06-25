لماذا يجب أن نأكل المكسرات كوجبات خفيفة يومية؟

يعتمد الكثير من الأشخاص على الوجبات الأساسية اليومية بما فيها الإفطار والغداء والعشاء دون الانتباه إلى ضرورة تناول وجبات صغيرة وخفيفة بينها.

ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" تقرير لدراسة صحية نصح فيها خبراء التغذية باعتماد المكسرات والبذور كوجبات خفيفة يومية بين الوجبات الأساسية.

وقال الخبراء في الدراسة أن تناول الوجبات الخفيفة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، إذ أنه من المهم للغاية تناول وجبة صحية منخفضة السعرات الحرارية وبنفس الوقت عالية المغذيات والفوائد.

وذكر الخبراء أهم الأسباب التي تحفز على تضمين المكسرات والبذور كجزء من النظام الغذائي، ومنها:

مصدر غني بالألياف: تعتبر المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور الشيا وبذور الكتان وغيرها مصدراً غنياً بالألياف الغذائية التي تمنحك الشعور بالشبع لفترة زمنية لا يستهان بها، كما تساعدك أيضاً على تعزيز عملية الهضم، وهذا ما يجعلها تسهم بشكل أساسي في إنقاص الوزن الزائد.

غنية بالمغذيات: من المعروف أيضاً أن المكسرات والبذور غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر غني بالبوتاسيوم لذا فإن تضمينها في نظامك الغذائي يمكنك من الحصول على العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم بسهولة.

رائعة لمرضى السكري: ينصح بالمكسرات والبذور كوجبات خفيفة يجب تناولها على فترات منتظمة للأشخاص المصابين بداء السكري، لأنها تساعد في الحفاظ على مستويات آمنة للسكر في الدم، لذا فهي مثالية وضرورية لهؤلاء الأشخاص.

توفر الوقت: يعاني العديد من الأشخاص من ضيق الوقت نتيجة الانشغال بالعمل أو بمهام أخرى، لذا تعتبر المكسرات والبذور أفضل خيار لوجبة خفيفة صحية ولذيذة ولا تحتاج لأي جهد ووقت بالنسبة لهم.