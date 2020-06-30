الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يظهر لأول مرة بعد تعافيه ويوضح حقيقة صورته على سرير المرض (فيديو)‎

ظهر الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، للمرة الأولى عقب مغادرته المستشفى بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا.

وتطرق الفنان السعودي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إلى صورة له تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا:"الحقيقة أن الصورة التي طلعت أو نشرت كانت من مسلسل "ضرب الرمل"، ولكن الله يهدي الذي طلعها ولفقها على أنها من الأحداث الأخيرة، ولكن الحمد لله.. شكرا لكم جميعا".

وقال مدير أعمال نجم الغناء السعودي بندر عبد الرحمن، في تغريدة له إنه عاد إلى منزله، دون إشارة منه إلى طبيعة المرض الذي أصابه.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ابشركم اخوي خالد اليوم طلع من المستشفى والان متواجد في المنزل ويشكر كل من اتصل للسؤال عنه وكل من دعا له

وجزاكم الله خير — بندر عبدالرحمن (@BANDARABDULRAHM) June 22, 2020

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة لنجم الغناء الخليجي يرقد فيها على سرير المرض.