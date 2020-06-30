الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يظهر لأول مرة بعد تعافيه ويوضح حقيقة صورته على سرير المرض (فيديو)‎

وتطرق الفنان السعودي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إلى صورة له تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا:"الحقيقة أن الصورة التي طلعت أو نشرت كانت من مسلسل "ضرب الرمل"، ولكن الله يهدي الذي طلعها ولفقها على أنها من الأحداث الأخيرة، ولكن الحمد لله.. شكرا لكم جميعا".
June 30, 2020
وقال مدير أعمال نجم الغناء السعودي بندر عبد الرحمن، في تغريدة له إنه عاد إلى منزله، دون إشارة منه إلى طبيعة المرض الذي أصابه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته— بندر عبدالرحمن (@BANDARABDULRAHM) June 22, 2020
ابشركم اخوي خالد اليوم طلع من المستشفى والان متواجد في المنزل ويشكر كل من اتصل للسؤال عنه وكل من دعا له
وجزاكم الله خير
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة لنجم الغناء الخليجي يرقد فيها على سرير المرض.
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