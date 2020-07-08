وجودها خطر... 6 مواد يجب أن يكون النظام الغذائي خاليا منها

كثيرون هم الناس الذين يتبعون أنظمة غذائية إما بقصد التنحيف أو بقصد المحافظة على اللياقة، دون معرفة بأن بعض أنواع المواد يجب أن تكون غير موجودة أبدا.

الدكتورة أولغا ديكر، خبيرة التغذية الروسية، كشفت عن المواد الغذائية التي يجب استبعادها من النظام الغذائي لتجنب المشكلات الصحية التي تسببه، وقالت: "قبل كل شيء، من الضروري التخلي عن المنتجات قليلة الدسم، والتي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والنشا والسكر والمحليات، مما يزيد من السعرات الحرارية بشكل كبير".

واقترحت الدكتورة البديل: "يوصى بشراء منتجات طبيعية تحتوي على نسبة دهون 2.5-3%".

وكتبت أولغا ديكر على حسابها على " إنستغرام ": "أنصح بشرب الماء العادي أو الشاي العشبي بدلا من المياه الغازية، على سبيل المثال، يحتوي 200 مل من كوكاكولا على ستة ملاعق كبيرة من السكر، السكر الزائد يعني زيادة الوزن".

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج رقائق "الشيبس" في القائمة السوداء، وبحسب الخبيرة، "إنه مزيج فريد من الأصباغ ومعززات النكهة والدهون والكربوهيدرات، وهي فريدة من نوعها في ضررها"، في نفس الوقت، الخبز ليس أقل ضررًا.

وحذرت أولغا ديكر من أن "الفطائر والخبز الأبيض تحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم "الغلوكوز"، مما يؤثر على مستوى "الغلوكوز" في الدم، وتؤدي زيادة الأنسولين إلى تحويل "الغلوكوز" الزائد إلى دهون".

ونصحت الخبيرة بالتخلي عن النقانق والسجق (اللحوم المعالجة)، لأنها تحتوي على الكثير من الملح والملونات والمواد الحافظة.