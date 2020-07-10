على الفطور... مشروبات تساعد في خفض الوزن وحرق الدهون

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية لتغذية الجسم ومنحه الطاقة والحيوية، لكن أغلب الناس يتجاهلون هذه الوجبة ربما لضيق لوقت والانشغال بالعمل.

ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" في تقرير صحي بعض أبرز المشروبات التي لن تضمن الحصول على وجبة فطور سهلة التحضير فحسب، بل تعتبر وجبة مليئة بالعناصر الغذائية، وتساعدك على البقاء ممتلئاً لفترة أطول، وبالتالي تسهم في فقدان الوزن والتخلص من الدهون.

ومن هذه المشروبات:

عصير الموز والشوفان: عصير الموز والشوفان مع الحليب هو مجرد وجبة إفطار مثالية لذيذة وصحية، وغنية بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم الموجود في الموز، وغنية بالبروتين لوجود الحليب، وغنية بالألياف لوجود دقيق الشوفان.

ويمكنك إضافة قليل من القرفة والسكر الطبيعي أيضاً للحصول على نكهة مميزة، ويمكنك استخدام الموز المجمد للحصول على مشروب ألذ وأكثر برودة خلال فصل الصيف.

عصير التفاح: يعد التفاح من أهم الفواكه التي يمكنها أن تمنح الجسم الطاقة والحيوية، وعصير التفاح هو وجبة مثالية في الصباح الباكر لتبدأ بها يومك.

يمكنك إضافة القرفة وبذور الشيا والماء إلى شرائح التفاح ووضعها في الخلاط، لتحصل على مزيج صحي وغذائي يمكنه أن يمنحك الشعور بالشبع والنشاط لفترة زمنية طويلة.

عصير البابايا: يعتبر البابايا فاكهة صيفية مغذية للغاية، إنه رائع للهضم ويساعد على إزالة السموم من الجسم، كما يساعد في إنقاص الوزن، وهو مكون رائع للبشرة أيضاً.

يمكنك إضافة شرائح من الأناناس، وكمية من الماء البارد والحليب، والقليل من السكر حسب الرغبة، ومزج هذه المكونات مع بعضها بالخلاط لتصبح مزيجاً متماسك يمكنك تناوله.

عصير الليمون: يمكن أن يمنحك كوب من الماء الدافئ مع الليمون في الصباح الباكر فوائد عديدة ومذهلة للجسم خلال وجبة خفيفة لن تتطلب منك المزيد من الوقت للتحضير.

إذ أنه من المعروف أن الليمون غني جداً بفيتامين سي، ويعمل كمضاد أكسدة مما يمكنه التخلص من السموم والدهون الموجودة في الجسم، ويقضي على الالتهاب وآلام المعدة، ويحفز الهضم أيضاً مما يحد من الإصابة بالإمساك.