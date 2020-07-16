مساعدات تعليمية لقسم اللغة الروسية في جامعة دمشق

تسلم قسم اللغة الروسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، من البعثة الإنسانية الروسية للمساعدات في سوريا، اليوم الخميس، مجموعة من المصادر التعليمية التي تضم كتب قواعد مدرسية وتعليمية ومراجع في الآداب والنثر والشعر ومجموعة من الخرائط التدريسية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" قال الدكتور هيثم محمود، رئيس قسم اللغة الروسية وآدابها: "اطلع فريق البعثة على واقع القسم والاحتياجات العلمية المطلوب توافرها وبناء على ذلك تم تقديم مصادر تعليمية وأقراص مدمجة وكتب في القواعد والآدب".

وأعرب عن "تقدير جامعة دمشق لهذه المبادرة الروسية كونها تساهم في تثقيف الطلاب والتعرف على حضارة وثقافة الشعب الروسي بشكل عام".

من جهته قال ممثل البعثة الإنسانية الروسية في سوريا كونستاتنتين سارفانيدي: إن المساعدات تتضمن مواد وكتباً لأعلام الأدب الروسي ومراجع علمية في الشعر والآدب والرواية منوهاً بالإقبال الكبير من الطلاب والمواطنين السوريين على تعلم اللغة الروسية ما شكل حافزاً لدى البعثة لزيادة المصادر العلمية الروسية في المراكز الثقافية والجامعات.

ولفت سارفانيدي إلى أن الحكومة الروسية تسعى دائماً إلى توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين لتشمل الجانب التعليمي إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والطبية.

يذكر أن البعثة منظمة حكومية مقرها الرئيس في موسكو ولها فرع في سورية وتعنى بتقديم المساعدات الإنسانية في شتى المجالات.