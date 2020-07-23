بلا حدود... عرض أعمال بانكسي في فيينا بمساعدة سعودية

وستعرض أعمال بانكسي "بلا حدود" في معرض "Sofiensäle"، من 23 يوليو/ تموز إلى 4 أكتوبر/ تشرين الأول.
وسيرى الزائرون لمحة عن فن الجدران ومن ثم سيشاهدون فلما قصيرا عن حياة الفنان وعمله وسيتم بعد ذلك منح الجمهور إمكانية الوصول إلى 105 قطع فنية من بانكسي، منها النسخ الأصلية والصور والمطبوعات والمنحوتات وبعض المنشورات التي تم إعادة إنتاجها خصيصًا للمعرض.
A #Saudi entertainment company played its part in bringing #Banksy’s bold and boundary-pushing work to #Vienna https://t.co/J8rH8lVHOh pic.twitter.com/lbzSA2KHyw— Arab News (@arabnews) July 22, 2020
قال رئيس مجلس إدارة نوار، محمد سليمان المهيدب، "معرض فيينا سيكون أول حدث أوروبي لدينا ويمثل بداية التواصل الثقافي الدولي للمملكة العربية السعودية".
وأضاف المهيدب: "كل شيء في هذا المعرض يحمل رسالة المملكة الحقيقية. وهي الفن والأمل والحياة. بانكسي بعقبريته حول الكتابة على الجدران إلى شكل من أشكال التعبير الاجتماعي يزيل جدران الكآبة ويقرب الناس".
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