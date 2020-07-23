بلا حدود... عرض أعمال بانكسي في فيينا بمساعدة سعودية

تستعد العاصمة النمساوية فيينا لسرقة الأضواء الثقافية العالمية، حيث تستضيف معرضا يعرض أعمال الفنان البريطاني بانكسي، تشارك في تنظيمه شركة "نوار" الترفيهية السعودية للإنتاج الفني.

وستعرض أعمال بانكسي "بلا حدود" في معرض "Sofiensäle"، من 23 يوليو/ تموز إلى 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيرى الزائرون لمحة عن فن الجدران ومن ثم سيشاهدون فلما قصيرا عن حياة الفنان وعمله وسيتم بعد ذلك منح الجمهور إمكانية الوصول إلى 105 قطع فنية من بانكسي، منها النسخ الأصلية والصور والمطبوعات والمنحوتات وبعض المنشورات التي تم إعادة إنتاجها خصيصًا للمعرض.

قال رئيس مجلس إدارة نوار، محمد سليمان المهيدب، "معرض فيينا سيكون أول حدث أوروبي لدينا ويمثل بداية التواصل الثقافي الدولي للمملكة العربية السعودية".

وأضاف المهيدب: "كل شيء في هذا المعرض يحمل رسالة المملكة الحقيقية. وهي الفن والأمل والحياة. بانكسي بعقبريته حول الكتابة على الجدران إلى شكل من أشكال التعبير الاجتماعي يزيل جدران الكآبة ويقرب الناس".