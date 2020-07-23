صورة تصدم جماهير مارسيل خليفة والأخير يرد

انتشرت بموقعي "فيسبوك" و"تويتر" صورة للفنان اللبناني مارسيل خليفة وهو يرقد على سرير داخل أحد المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان مرسيل خليفة أجرى عملية جراحية لقلبه في أستراليا.

وقد طمأن خليفة جمهوره على وضعه الصحي بعد خضوعه لجراحة في القلب، وقال لجريدة "النهار" اللبنانية: "عززنا الشرايين التي تضخ حباً وفرحاً ودماً للقلب".

يذكر أنّ خليفة نقل على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في مدينة سيدني بأوستراليا بعدما شعر بوجع في أعلى الصدر، فتبيّن بعد الفحوص وجود انسداد في شرايين القلب، وهو لا يزال في المستشفى ويتماثل للشفاء.