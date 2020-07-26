طرق مفيدة للتعامل مع تساقط الشعر أثناء الرياح الموسمية

تتفاقم مشكلة تساقط الشعر لدى النساء وبعض الرجال في موسم الرياح الموسمية الذي يتميز بالطقس الحار والرطب، والذي يسهم في إلحاق المزيد من الضرر في الشعر بشكل مزعج ومريب.

وبحسب موقع "تايمز ناو نيوز"، تسهم هذه المشكلة في خلق نوعاً من التوتر والقلق عند الكثير من النساء، خصوصاً مع زيادة تلف الشعر وخشونته وتحوله إلى منظر غير جذاب.

ويعزو الخبراء السبب في تساقط الشعر خلال الموسم إلى زيادة الرطوبة في الجو، فيبدو الشعر خلال في هذه الظروف جافاً وقد يبدو متسخاً.

ويؤدي هذا إلى زيادة تواتر غسل الشعر باستخدام الشامبو الذي يحتوي عادةً على الكثير من المواد الكيميائية، مما يزيد أيضاً من مشكلة تساقط الشعر.

وذكر الموقع بعض التوصيات التي يمكنها تخفيف أثر أذية الشعر خلال الرياح الموسمية، ومنها:

استخدام الزيوت للشعر بالكامل:

تعد عملية تزييت الشعر مهمة جداً لكونها تساعد على ترطيب الشعر والحد من تكسره وتساقطه، كما تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الزيت على تغذيته، ووضع الزيت على أطراف الشعر بانتظام يحميه من الجفاف والخشونة.

الحد من استخدام أدوات التصفيف المؤذية للشعر:

لا ينصح بتصفيف شعرك خاصة خلال الرياح الموسمية باستخدام أدوات تصفيف الشعر مثل مكواة الشعر، والمجفف الكهربائي، وجميع الأدوات التي تعرض الشعر للحرارة العالية التي تزيد من تساقطه وتلحق الأذية به.

تناول النظام الغذائي الغني بالبروتين:

يدخل في تكوين الشعر بروتين يسمى الكيراتين، وقد يسبب نقصه تفاقم مشكلة تساقط الشعر، لذلك عليك إضافة أطعمة مثل البقوليات والحبوب والبيض في نظامك الغذائي للحصول على احتياجاتك اليومية من البروتين، مما يساعد على تقوية بنية الشعر وجعله أكثر متانة وحصانة.

استخدام قطعة قماشية قطنية لتجفيف الشعر:

يمكن أن يؤدي فرك الشعر بقوة باستخدام قطعة قماشية خشنة إلى تساقط الشعر وجعله أكثر تجعداً وخشونة، لذلك يوصى باستخدام قطعة قماشية قطنية لتجفيف الشعر بهدوء وعناية، يمكن عصره من الماء برفق ثم لفه بالقطعة القماشية حوالي عشر دقائق، ثم يمكن تمشيطه وتركه يجف بشكل طبيعي في الهواء.