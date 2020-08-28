تسجيل
14:43 GMT28 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الخوف من المرتفعات

    تقرير يكشف كيفية التعرف على المصاب بجنون العظمة

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103997/63/1039976325_0:241:2785:1807_1200x675_80_0_0_406ac475e5c3221cb1f1c1d90b6f5f38.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/art/202008281046387714-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9/

    تشير بعض التقديرات، إلى أن 2,2 - 4,4 % من سكان العالم يعانون من جنون العظمة، والمصابون يتصفون بكونهم حساسين للغاية، ويأخذون كل شيء على محمل شخصي ويعتقدون أن كل الأشياء السيئة ليست عرضية ومقصودة.

    يصف الأطباء جنون العظمة الذي يعرف بـ "البارانويا" أنه عندما يشعر الشخص بأن هناك نوعا من المؤامرة حوله أو أنه يتعرض للاضطهاد بطريقة أو بأخرى وأن التركيز عليه شديد.

    ممرضة تهرب من مريضة ادعت الجنون
    © Photo / Fadi Al-Khoury
    ممرضة تهرب مسرعة من مريضة تدعي "الجنون"... فيديو
    وبحسب موقع "ميد بورتال"، غالبا ما ينظر المصابون بجنون العظمة نظرة مشوهة للواقع، فتبدو لهم الأشياء أكثر عدائية مما هي عليه في الواقع، ويربطون الأحداث الروتينية بقصد ضار، قد يلومونك على فقدان الجوارب الخاصة بهم أو يرون في سوء الأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع أنها مؤامرات من الحكومة العالمية.

    ومن المعروف أن جنون العظمة غالبا ما يكون مصحوبا بمشاعر الضعف والاكتئاب، وغالبا ما يظل الأشخاص المصابون بجنون العظمة وحيدين ومعزولين، نظرا لشكهم وصفاتهم الشخصية الإشكالية.

    هل البارانويا مرض؟

    يمكن تشخيص الشخص المصاب بجنون العظمة من خلال ثلاثة اضطرابات نفسية:

    اضطراب الشخصية: عادة ما يطلق عليه الناس جنون العظمة أو جنون العظمة اليومي.

    الفصام: يتجلى في الأوهام والهلوسة.

    أوهام الاضطهاد (هوس الاضطهاد) عادةً ما يركز بمشكلة خيالية معينة لمدى طويل (على سبيل المثال، يمكن للمريض أن يظن طوال حياته من أن الخدمات الخاصة تريد تدميره).

    كيف يتم تشخيص البارانويا؟

    السمات الرئيسية لاضطراب الشخصية المصابة بجنون العظمة هي عدم الثقة والشك، لكن لا يمكنك اتهام كل شخص لا يثق بالأخرين أنه مصاب بجنون العظمة.

    وفقا لمعايير التشخيص التي طورها الأطباء النفسيون الأمريكيون، يمكن تسمية الشخص الذي يستوفي أربعة من المعايير السبعة التالية بجنون العظمة.

    - أي شخص يشتبه في أن شخصا ما يستخدمه أو يخونه دون سبب كافٍ.

    - الشكوك حول إمكانية الوثوق بالآخرين والأصدقاء.

    - لا يميل إلى الثقة بالآخرين بسبب خوف غير مبرر من استخدام المعلومات ضده.

    - يرى معاني الشر الخفية في الأحداث أو الكلمات العادية.

    - يشعر باستمرار بعدم الرضا والغضب ولا يغفر الإهانات القديمة.

    - يرى أن هناك هجوما عليه أو على سمعته في أشياء غير واضحة للآخرين، ويميل إلى الرد السريع والوحشي عليها.

    - لديه شكوك منتظمة لا أساس لها حول ولاء الزوج أو الشريك.

    هل يعالج البارانويا؟

    يجعل اضطراب الشخصية بجنون العظمة الحياة صعبة لمن يعانون منه، لكنهم لا يعتبرون أنفسهم مرضى، لذلك لا يطلبون المساعدة أبدا.

    علاوة على ذلك، فإن عدم الثقة بالأطباء وكذلك بالآخرين يعقد العلاج ففي النهاية الثقة ضرورية للعلاج النفسي الفعال.

    عند العمل مع هؤلاء المرضى، يحاول المعالجون النفسيون مساعدة هؤلاء الأشخاص على تنمية الثقة والتعاطف، وتحسين مهارات الاتصال، وزيادة احترام الذات.

    انظر أيضا:

    معنى تحدي الخوف... رجل ينقذ قرشا بيديه ودون وسائل حماية... فيديو
    زيت نباتي يقضي على القلق والخوف ويحسن النوم
    كأفلام الرعب... علماء يشعرون بالخوف بعد اكتشافهم حيوانا يلتهم اللسان ويحل محله... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
    بعدسة "سبوتنيك"...لقطات لروح المنافسة في مسابقة "الجيش 2020"
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    تركيا تعثر على حقل غاز في البحر الأسود
    تركيا تعثر على حقل غاز في البحر الأسود
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك