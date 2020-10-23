هكذا استقبل "الجونة السينمائي" زواره... فيديو

بدأ نجوم الفن والسينما في التوافد إلى مطار مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الغردقة المصرية، في دورته الرابعة التي تحمل عنوان "الإنسان والحلم".

ووصل إلى مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الجمعة، نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، سمير صبري، محيي الدين إسماعيل، أيتن عامر، شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، الفنان الأردني منذر رياحنة، والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، فور هبوط الطائرة في مطار الغردقة الدولي، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وثق لحظة وصول الفنانين، والإجراءات الاحترازية والطبية وطرق التعقيم في المطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفرضت إدارة المطار إجراءات مشددة حفاظا على صحة وسلامة الوفود المشاركة في مهرجان الجونة، تبدأ بتعقيم الحقائب، وقياس درجة حرارة الوافدين، وتوزيع الكمامات والمطهرات.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تنطلق، مساء اليوم، بوصول النجوم إلى السجادة الحمراء، بدءا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة (الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش).

View this post on Instagram @elgounafilmfestivalofficial A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 23, 2020 at 3:06am PDT

ويشارك بالمهرجان هذا العام ما يقرب من 65 فيلما سينمائيا من 45 دولة، تم توزيعها على ثلاث مسابقات رسمية للمهرجان هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.