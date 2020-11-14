السعودية...وفاة المخرج التلفزيوني طارق ريري

توفي، اليوم السبت، المخرج والإعلامي السعودي، طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، الذي يعد من أشهر مخرجي التفلزيون السعودي.

وذكرت قناة الإخبارية عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏وفاة وكيل وزارة الإعلام الأسبق وأشهر مخرجي التلفزيون السعودي في العقود الماضية، الزميل طارق أحمد ريري".

وفاة وكيل وزارة الإعلام الأسبق وأشهر مخرجي التلفزيون السعودي في العقود الماضية الزميل طارق أحمد ريري#الإخبارية pic.twitter.com/XtyeKJd1bT — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 14, 2020

ونعت هالة ابنة الإعلامي الراحل والدها عبر تويتر، قائلة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ،ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ،فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ،وَادْخُلِي جَنَّتِي

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي “طارق أحمد ريري”

أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

وإنا لله وإنا إليه راجعون — Hala Tarek Riri هالة طارق ريري (@halariri) November 14, 2020

كما نعاه عضو مجلس الشورى والصحفي، هاشم عبده هاشم، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "العزيز الغالي الأستاذ طارق ريري.. أحزنني كثيرا خبر وفاتك هذا الصباح، وأنت الذي كنت ملء السمع والبصر خلقا وعطاء وتميزا بإنجازاتك التلفزيونية والإعلامية الراقيه. رحمك الله رحمة الأبرار، وتعزيتي الصادقة لابنتيك العزيزتين، سها وهالة، ولكل أفراد الأسرة الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

العزيز الغالي الاستاذ طارق ريري ..

احزنني كثيرا خبر وفاتك هذا الصباح وانت الذي كنت ملء السمع والبصر خلقا وعطاء وتميزا بانجازاتك التلفزيونية والاعلامية الراقيه .رحمك الله رحمة الابرار وتعزيتي الصادقة لابنتيك العزيزتين سها وهاله ولكل افراد الاسرة الكريمه . انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/3vXAiT0Q8y — د.هاشم عبده هاشم (@HashimAHashim58) November 14, 2020

وشارك طارق أحمد ريري في إخراج العديد من الأعمال في التلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم على القناة الأولى، وعمل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس الإخبارية إلى جانب مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط" أم بي سي".