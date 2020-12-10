امرأة بدور زورو في مسلسل الأسطورة الجديد

بدأت قناة "NBC" العمل على تصوير نسخة جديدة من مسلسل الأسطورة "زورو" مع امرأة في دور البطل.

ونقل موقع "ديدلاين" أن سيناريو "زورو" سيكون من إخراج مخرج فلمي "Sin City" و"Spy Kids"، روبرت رودريغز، وشقيقته، ريبيكا رودريغز، التي ستشارك أخيها في كتابة السيناريو.

وحسب السيناريو، ستحارب الفنانة صولا دومينغز (زورو) الظلم الاجتماعي وستواجه تهديدات من عدة منظمات إجرامية.

ومن غير المعلوم بعد من هم الممثلون المشاركون في العمل الجديد أو مواعيد عرض المسلسل.

يذكر أن روبرت رودريغز كاد أن يخرج فيلم زورو لعام 1998 من بطولة أنطونيو بانديراس، لكنه ترك العمل، ليخرج الفيلم مارتن كامبل في نهاية المطاف.

وتم تجسيد قصة زورو في العديد من المسلسلات والأفلام بداية من عام 1920.