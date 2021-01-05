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    خضراوات خيار طماطم

    موقع "وي شات" يحدد 6 أغذية تقوي جهاز المناعة

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    قام مستخدم " WeChat" الصيني، بتحديد الأطعمة، التي لها تأثير مفيد على جهاز المناعة في جسم الإنسان.

    الطماطم

    تعد الطماطم غنية بالكاروتين، وهي مضادة للأكسدة وتعمل على تقوي جهاز المناعة في الجسم. ووفقًا للدراسات العلمية، فإن الكاروتين يتفوق مائة مرة على فيتامين "هـ"، من حيث تعزيز المناعة، وفق موقع "إنوسمي" الروسي.

    الموز

    فيتامين ب 6 الموجود في الموز له تأثير مفيد على جهاز المناعة ويمكنه أيضًا الوقاية من سرطان الجلد والمثانة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم فيتامين ب 6 لمنع تكون حصوات الكلى وعلاج الأرق. إن متطلبات فيتامين ب 6 هي 2 مجم فقط في اليوم، وهو ما يعادل حبتين من الموز.

    الأرقطيون (قرطب)

    طعام صحي
    © Photo / silviarita
    أطعمة يجب الابتعاد عنها للوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السرطان
    يعزز الأرقطيون تخليق الكولاجين ويزيد من حيوية الخلايا في الجسم. بالإضافة إلى أنه يحفز نمو الخلايا ، ويزيد من مستوى الكريات البيض والصفائح الدموية في الدم ، وهو أمر مهم لتقوية المناعة والوقاية من السرطان .بالإضافة إلى أنه يحفز نمو الخلايا، ويزيد من مستوى الكريات البيض والصفائح الدموية في الدم ، وهو أمر مهم لتقوية المناعة والوقاية من السرطان.

    العكبر(صمغ النحل)

    العكبر له تأثير مرطب على الجلد ويعزز نمو العضلات وله تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكن. كما أنه يستخدم لعلاج تقرحات الفم والحروق والجلد المتشقق وحالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البروبوليس منبهًا طبيعيًا قويًا للمناعة، حيث يحسن قدرة الضامة على تدمير الفيروسات والبكتيريا، وهو أمر ضروري للحفاظ على توازن الجهاز المناعي.

    الفطر

    يعزز الفطر تكوين وحيوية الكريات الدموية البيضاء، مما يعزز قدرتها على الدفاع ضد التهديدات من الخارج، وبالتالي تقوية جهاز المناعة. لذلك، من أجل زيادة مقاومة الجسم للأمراض المختلفة يجب تناول الفطر بانتظام.

    البابايا

    البابايا مفيدة جدًا سواء كانت طازجة أو مجففة. علاوة على ذلك، فإنها تستخدم على نطاق واسع في الطبخ. لا تقوي هذه الفاكهة جهاز المناعة فحسب، بل لها أيضًا تأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، كما أنها تريح العضلات وتنشط الدورة الدموية وتزيد من مرونة الأوعية الدموية وتخفيف التورم.

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    الكلمات الدلالية:
    الجسم, تأثير, أغذية, جهاز المناعة
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