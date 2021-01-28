تظهر في الأقدام... 3 علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

عندما يبدأ ارتفاع نسبة السكر في الدم فإنه يحدث فوضى في الجسم، فقد تظهر أعراض مثل الألم أو الآفات الجلدية على الساقين.

يلاحظ الخبراء أنه في حالة مرض السكري من النوع 2، قد تظهر علامات على الساقين، مما يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

غالبًا ما يتم التغاضي عن مرض السكري من النوع 2 في البداية، حيث يعيش العديد من الأشخاص مع ارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم دون أن يدركوا ذلك. ومع ذلك، عندما يبدأ في التسبب في أضرار جسيمة للجسم، قد تلاحظ عدة علامات على ساقيك، بحسب تقارير لموقع "إكسبريس".

كتب الموقع نقلاً عن بيانات طبية أن بعض الأعراض الحادة المرتبطة بمرض السكري من النوع 2 مرتبطة بالاعتلال العصبي السكري، والاعتلال العصبي السكري هو أحد المضاعفات التي تحدث عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم (الغلوكوز) إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

غالبًا ما يؤثر على أعصاب الساقين وتحديداً القدمين.

العلامات الأكثر شيوعًا

1- قرحة المعدة

2- الالتهابات،

3- ألم في العظام والمفاصل.

علامات أخرى

1- وخز بسيط

2- آلام وتقلصات حادة

3- زيادة الحساسية للمس

إذا لاحظت أي أعراض محتملة لمرض السكري من النوع 2، يجب عليك استشارة المعالج.

يمكن لطبيبك استخدام فحص الدم لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نسبة السكر في الدم. كلما أسرعنا في تشخيص المرض الذي يمكن أن يتطور دون أن يلاحظه أحد لفترة طويلة ، كان ذلك أفضل. هذا يقلل من مخاطر العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بارتفاع السكر.

يشير الخبراء إلى أنه من المهم للغاية مراقبة تناول الكربوهيدرات من أجل التحكم في مستويات السكر في الدم، وتشمل هذه الأطعمة السكر والأطعمة السكرية والمشروبات الغازية السكرية والخبز الأبيض والبطاطس والأرز الأبيض. يجب تقليل استهلاكهم أو القضاء عليه تمامًا.

تساعد التمارين، بدورها، على خفض نسبة السكر في الدم، حيث ينصح الخبراء بممارسة 2.5 ساعة من النشاط الرياضي في الأسبوع.