بحضور مصممين من مصر ولبنان... انتهاء أسبوع الموضة في باريس

انتهى أسبوع الموضة الراقية لربيع وصيف 2021 في باريس، حيث شارك معظم المصممين بشكل افتراضي كما تمكن أي شخص من الحضور عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وشارك المصمم هاني البحيري من القاهرة في عرض الموضة عن بعد بسبب قيود فيروس كورونا الاحترازية. ويعتبر البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، وقد شارك للعام الثاني بأسبوع الموضة الإسباني للسواريهات العربية والشرقية، بالإضافة إلى تقديمه عروضا لأزيائه بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان واختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز "Godfather of the Toulouse Fashion Week"، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".

وصمم البحيري أغلى فستان زفاف في العالم للمرة الثالثة على التوالي ويقدر الفستان الثالث، الذي ارتدته الفنانة مي عمر، بنحو 15 مليون دولار. وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التي قدمها هانى البحيرى من قبل.

وقدم المصمم اللبناني زياد نكد أحدث مجموعاته لموسم ربيع وصيف بعنوان "طيور الجنة" بالألوان الفاتحة، وتميزت فساتينه بشفافيتها وانسيابيتها زينها الريش والأكمام المفتوحة مصنوعة من أقمشة الحرير.

“Birds of Love” Ziad Nakad Spring Summer 2021 Couture Collection during Paris Haute Couture Fashion Week revealed at the Château de Vaux-Le-Vicomte. 🦜#BirdsofLove Photography: @gregalexanderofficial @mephistophelesproductions —#ZN #Lebanon #NewCollection #HauteCouture2021 pic.twitter.com/1ROojSLdz1 — Ziad Nakad Fashion (@ZiadNakadWorld) January 29, 2021

وانسحب المصممون زهير مراد وإيلي صعب وجورج حبيقة من أسبوع الموضة الراقية بسبب الجائحة وحفاظا على صحة وسلامة موظفيهم والأشخاص الآخرين.

وكانت مجموعة كيم جونز قد لفتت الانتباه خلال أسبوع ليس فقط لتصاميمها بل بللعارضات الشهيرة اللاتي شاركن في العرض، بينهن بيلا حديد ونعومي كامبل وكارا ديليفين وكيت موس مع ابنتيها ليلا وديمي مور.

Deep blues, flowing transparencies and opulent embroideries: Bella Hadid's multilayer gown is paired with a mother-of-pearl minaudiere bag, strung from a chain embellished with natural black pearls.



Artistic Director of Couture and Womenswear Collections: Kim Jones pic.twitter.com/AxhUnq8YiM — Fendi (@Fendi) January 29, 2021

وتألقت بيلا حديد بفستان زفاف أسود اللون والذي تميّز بقصة مفتوحة جهة الصدر، وأسدل وشاح من الشيفون فوقه، بالإضافة إلى تزينها بالأقراط. ومن الملاحظ أن كيم جونز انضم إلى دار الأزياء الإيطالية "فندي" كمصمم رئيسي للملابس النسائية في سبتمبر/أيلول 2020 ويواصل أدائه كمدير فني في علامة "ديور" للرجال.