تسجيل
11:36 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بيلا حديد في أسبوع الموضة في باريس

    بحضور مصممين من مصر ولبنان... انتهاء أسبوع الموضة في باريس

    © AFP 2020 / Stephane De Sakutin
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1e/1047952464_0:9:3000:1697_1200x675_80_0_0_b28d9219476485107eda1b57e0bd5eb8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/art/202101301047952757-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/

    انتهى أسبوع الموضة الراقية لربيع وصيف 2021 في باريس، حيث شارك معظم المصممين بشكل افتراضي كما تمكن أي شخص من الحضور عن بعد في ظل جائحة كورونا.

    وشارك المصمم هاني البحيري من القاهرة في عرض الموضة عن بعد بسبب قيود فيروس كورونا الاحترازية. ويعتبر البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، وقد شارك للعام الثاني بأسبوع الموضة الإسباني للسواريهات العربية والشرقية، بالإضافة إلى تقديمه عروضا لأزيائه بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان واختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز "Godfather of the Toulouse Fashion Week"، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".

    وصمم البحيري أغلى فستان زفاف في العالم للمرة الثالثة على التوالي ويقدر الفستان الثالث، الذي ارتدته الفنانة مي عمر، بنحو 15 مليون دولار. وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التي قدمها هانى البحيرى من قبل.

    وقدم المصمم اللبناني زياد نكد أحدث مجموعاته لموسم ربيع وصيف بعنوان "طيور الجنة" بالألوان الفاتحة، وتميزت فساتينه بشفافيتها وانسيابيتها زينها الريش والأكمام المفتوحة مصنوعة من أقمشة الحرير.

    وانسحب المصممون زهير مراد وإيلي صعب وجورج حبيقة من أسبوع الموضة الراقية بسبب الجائحة وحفاظا على صحة وسلامة موظفيهم والأشخاص الآخرين.

    وكانت مجموعة كيم جونز قد لفتت الانتباه خلال أسبوع ليس فقط لتصاميمها بل بللعارضات الشهيرة اللاتي شاركن في العرض، بينهن بيلا حديد ونعومي كامبل وكارا ديليفين وكيت موس مع ابنتيها ليلا وديمي مور.

    وتألقت بيلا حديد بفستان زفاف أسود اللون والذي تميّز بقصة مفتوحة جهة الصدر، وأسدل وشاح من الشيفون فوقه، بالإضافة إلى تزينها بالأقراط. ومن الملاحظ أن كيم جونز انضم إلى دار الأزياء الإيطالية "فندي" كمصمم رئيسي للملابس النسائية في سبتمبر/أيلول 2020 ويواصل أدائه كمدير فني في علامة "ديور" للرجال.

    انظر أيضا:

    موضة تعود بعد عقدين من الزمن...تعرف عليها
    عارضات الأزياء يعرضن كمامات خاصة خلال أسبوع الموضة في لندن... فيديو
    لأول مرة.. باريس تستضيف أسبوع موضة افتراضي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك