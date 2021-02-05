تأثير إيجابي غير متوقع على الرجال.. دراسة تثبت فائدة مذهلة للقهوة

نستيقظ كل صباح مخمولين، نستريح بعد عدد ساعات شاقة وطويلة من العمل أوالدراسة، لحظات نبحث فيها عن فنجان قهوة لتهدئة أعصابنا من جهة، ولنزيل بواسطته التوتر من جهة أخرى.. ولكن، هناك دراسة جديدة تثبت فعالية القهوة على الرجال دون غيرهم.

فقد ركزت دراسة، على أن يكون لفنجان القهوة اليومي تأثير إيجابي غير متوقع للرجال.

تظهر النتائج أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من احتمالية فقدان السمع لدى الرجال.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحدًا على الأقل يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 15% لفقدان سمعهم، من أولئك الذين لا يشربون هذا المشروب.

فباستخدام بيانات من حوالي 37000 شخص، ذكورًا وإناثًا، أظهرت الدراسة أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.

علاوة على ذلك، يبدو أن هذه الفائدة غير المتوقعة تنجم عن القهوة بأنواعها، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، أو مصفاة، أو غير مصفاة.

ومع ذلك، لم يتم العثور على صلة بين القهوة ووظيفة السمع لدى النساء، وهو أمر يقول الفريق إنه يمكن أن يكون بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء.

وأوضح الباحثون أن "هذا ربما مرده المستويات العالية من هرمون الأستروجين، الذي يوجد لدى النساء، الذي يحمي من فقدان السمع المرتبط بالتقدم بالعمر"، مشيرين إلى أن "تأثير النظام الغذائي على السمع سيكون أقل أهمية بالنسبة للمرأة".