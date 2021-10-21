تحت سفح الأهرامات... انطلاق فعاليات المعرض الفني الدولي بمشاركة روسية... صور

انطلقت فعاليات المعرض الفني الدولي الرابع في أهرامات الجيزة، اليوم الخميس، بمؤتمر "إلى الأبد الآن": معرض مصر الأول في أهرامات الجيزة منذ 4500 عام، الذي أقامته "Art D’Egypte"، عن معرضها السنوي الرابع بعنوان "Forever Is Now 2021"، وهو أول معرض فني دولي يقام في أهرامات الجيزة وهضبة الجيزة المحيطة بها.

تستمر فعاليات المؤتمر حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، في أهرامات الجيزة، ويهدف إلى الاهتمام بإحياء الفنون من خلال المبادرة، التي تقام تحت رعاية وزارة الآثار والسياحة المصرية، ووزارة الخارجية المصرية، ورعاية اليونسكو.

أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار © Sputnik . A.Hemid

نادين عبد الغفار، مؤسسة Art D'Egypte © Sputnik . A.Hemid

الفنان الإيطالي لورينزو كوين © Sputnik . A.Hemid

الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف © Sputnik . A.Hemid

الفنان المصري معتز نصر © Sputnik . A.Hemid

الفنان البريطاني ستيفن كوكس © Sputnik . A.Hemid

الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف © Sputnik . A.Hemid 1 / 7 © Sputnik . A.Hemid أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار

وقالت نادين عبد الغفار، مؤسسة "Art D'Egypte": "الأهرامات تتمتع بتاريخ طويل من النوع الاستثنائي الذي أبهر وألهم الفنانين من جميع أنحاء العالم مع اتحاد الفن والتاريخ والتراث".

وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم، أن المعرض "يمثل دمجًا للتراث القديم والفن المعاصر في أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم والتي بقيت اليوم كموقع تراث عالمي لليونسكو". وأعربت عن سعادتها بالملتقى الذي وصفته بأنه لا ينسى وسيكون بمثابة اتحاد الفن والتاريخ والتراث معا.

ويشارك في هذه النسخة مجموعة من الفنانين العالميين من مصر وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل، في المعرض الأول من نوعه منذ 4500 عام.

أبرز المشاركين الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي جواو تريفيسان؛ والفنان المصري معتز نصر، والبريطاني ستيفن كوكس را.

وتتضمن فاعليات المعرض، حضور الروبوت "AI-DA" لأول مرة في مصر، والذي يعد أول روبوت فائق الواقعية يستعين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رسم اللوحات الفنية، ورغم كونه مجرد آلة، إلا أن الروبوت مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي تجعله يتمتع بشخصية الفنان وتؤهله لتنفيذ أعمال فنية من الرسومات واللوحات والمنحوتات وفن الأداء، كنوع من فن المفاهيم.

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