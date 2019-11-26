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14:37 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مقاتلات سو-27 الروسية

    لماذا المقاتلة "سو-27" الروسية تفتح بابها الصغير أثناء اعتراض طائرات العدو

    © Sputnik . Anton Denisov
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    شاهدت منذ عدة أيام فيديو أرشيفي يظهر اعتراض المقاتلة سو-27 الروسية لطائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق، حيث لاحظت افتتاح صندوق خلف قمرة الطيار على متن المقاتلة الروسية.

    هذا الأمر الذي يطرح سؤالا: هل جميع المقاتلات تحتوي على هذه القطعة المعدنية المربعة، وما هو مهامها؟

    الهدف الرئيسي

    اتضح أنه ليس جميع المقاتلات الحديثة تتميز بوجود باب صغير على متن الطائرة، وهدفه بسيط جدا: يقوم الطيار باستخدامه لتخفيف سرعة الطيران في الجو.

    المقاتلة الروسية سو-27
    © Sputnik . Vitliy Timikov
    المقاتلة الروسية سو-27

    لماذا لا يخفف السرعة من خلال إبطاءة المحرك؟

    طبعا، جميع الطائرات تقلل سرعتها قبل الهبوط من خلال إبطاء سرعة دوران المحرك، ولكن السرعة في تلك الحالة تنخفض ببطء، أما المقاتلة ليس لديها وقت كاف أثناء المنارة في السماء، وعليها تنفيذ جميع الحركات بسرعة هائلة.

    وخاصة إذا كنا نتحدث عن العمليات الاعتراضية، التي تتضمن، أولا اللحاق بالهدف بسرعة تفوق سرعة الصوت، وثانيا خفض سرعة الطائرة الاعتراضية لمستوى سرعة العدو خلال لحظات قليلة، حتى تساوي سرعتها ومع سرعة الهدف، ولا تسمح للعدو بالهروب.

    فهذه القطعة المعدنية  تنفذ مهام الفرامل الهوائي، التي ترتفع خلف قمرة الطيار، وتساعد الطائرة على خفض السرعة من خلال زيادة معدل مقاومة الهواء. إليكم فيديو لمقاتلة سو-27 الروسية أثناء عملية اعتراض طائرة استطلاع أمريكية "لوكهيد بيه-3 أوريون" في سماء بحر البلطيق عام 2015:

    الفيديو يظهر المقاتلة الروسية وهي تسبق الطائرة الأمريكية بسرعة، ومن ثم تستخدم الفرامل الهوائية لتخفيف السرعة، وتغلقها مجددا لتبقى على النفس المستوى مع هدفها.

    اليكم فيديو آخر لاستعراض عملية هبوط افتراضي لمقاتلة سو-27 من دون استخدام الشاسيه، حيث استخدم الطيار فقط الفرامل الهوئية الموجودة من خلفه:

    المقالة تعبر عن رأي كاتبها فقط

    انظر أيضا:

    بالفيديو... المقاتلة الروسية "سو-27" تعترض المهاجمة الأمريكية "بي-52"
    احتراق مهاجمة أمريكية بعد اعتراضها من قبل "سو-27" الروسية (فيديو)
    الدفاع الروسية: مقاتلة "سو 27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود
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