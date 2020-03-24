المنفذ الأخير والأخطر... هل يدخل كورونا إلى سوريا "تهريبا" من لبنان

أغلقت الحكومة السورية، يوم أمس الأول (الأحد)، جميع المعابر البرية مع لبنان حتى بالنسبة للمواطنين السوريين، وذلك بالتوازي مع إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا، أمس الأول.

قبل ظاهرة كورونا لم نكن كمواطنين نعطي اهتماما بعدد الداخلين عبر الحدود مع لبنان إلى سوريا بشكل غير شرعي (أي من دون تسجيل على المعابر الرسمية) لأنه ليس من اختصاص الناس العاديين، أما الآن فإن هؤلاء المستخفين بصحتهم وصحة أقربائهم واحتمال نقل الفيروس من لبنان (لمجرد عدم رغبتهم بالبقاء بالحجر الصحي) فهم يهددون بتوجيه ضربة قاسية للمجتمع السوري، حيث أنهم يدخلون من دون أي فحوصات (تتعلق بكورونا) ويصلون إلى قراهم ومنازلهم في سوريا.

ومنذ أيام بدأت وسائل التواصل الاجتماعي ومنها صفحات أعرف محرريها شخصيا بنشر حالات عديدة (مع تسمية القرية والمنطقة بشكل دقيق) مناشدين الجميع التبليغ عن أي شخص يدخل بشكل غير شرعي (تهريب) وفعلا هناك تجاوب وتبليغ، ولكن هنا أصبح الخطر كبيرا بسبب انتشار الفيروس في لبنان، ويجب على الجهات المختصة من جمارك وشرطة وأمن ومحافظة التحرك سريعا لضبط أي حركة عبور غير شرعية.

وهنا أناشد كل من يفكر بالانتقال إلى سوريا بشكل غير شرعي أن لا يستهتر بقراره هذا لأنه يهدد مجتمعا كاملا بالمرض والكارثة والأمر ليس مجرد انتقال من مكان لمكان، بل قد يكون حاملا للفيروس ولا تظهر عليه الأعراض وبالتالي سيؤدي حتما إلى نقل الفيروس إلى سوريا التي لم تعلن فيها إلا حالة واحدة حتى الآن.

أؤكد هنا أن اي عملية دخول لأي شخص بشكل غير شرعي تعتبر في هذ الظروف جريمة من المستوى الخطير، لأن انتشار المرض في بلد مثل سوريا يعاني من 9 سنوات حرب، فإن النتائج قد تكون كارثية.

إغلاق المعابر مع لبنان أيضا رافقه إغلاق معبر كسب في الشمال، وجاء ذلك بعد مجموعة كبيرة من القرارات التي اتخذتها الحكومة السورية لمنع انتشار فيروس كورونا في سوريا كان منها وقف جميع رحلات الطيران من وإلى سوريا لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من دخول كورونا للبلاد.

وبالرغم من بعض الآراء التي ظهرت حول أن الحجر المنزلي يشكل حلا صعبا لبعض الأسر التي تعتمد على دخلها اليومي حتى تتمكن من العيش، إلا أن الحل المنطقي الآن والوحيد في مواجهة هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص في العالم حتى الآن هو البقاء في المنزل للجميع حتى يذهب خطر الفيروس بشكل نهائي، واليوم أعلنت الحكومة السورية فرض حظر التجول الليلي اعتبارا من غد الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.