تسجيل
19:56 GMT24 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    المدونات
    انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

    المنفذ الأخير والأخطر... هل يدخل كورونا إلى سوريا "تهريبا" من لبنان

    © Sputnik . Mohammed Damour
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104492/21/1044922199_0:0:3615:2035_1200x675_80_0_0_17b134b4c535df827158efa5447711b6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/202003241044958777-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/

    أغلقت الحكومة السورية، يوم أمس الأول (الأحد)، جميع المعابر البرية مع لبنان حتى بالنسبة للمواطنين السوريين، وذلك بالتوازي مع إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا، أمس الأول.

    قبل ظاهرة كورونا لم نكن كمواطنين نعطي اهتماما بعدد الداخلين عبر الحدود مع لبنان إلى سوريا بشكل غير شرعي (أي من دون تسجيل على المعابر الرسمية) لأنه ليس من اختصاص الناس العاديين، أما الآن فإن هؤلاء المستخفين بصحتهم وصحة أقربائهم واحتمال نقل الفيروس من لبنان (لمجرد عدم رغبتهم بالبقاء بالحجر الصحي) فهم يهددون بتوجيه ضربة قاسية للمجتمع السوري، حيث أنهم يدخلون من دون أي فحوصات (تتعلق بكورونا) ويصلون إلى قراهم ومنازلهم في سوريا.

    انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠
    © Sputnik . Mohammed Damour
    السفير الروسي في دمشق: سوريا قادرة على مواجهة كورونا بنفسها بالرغم من 9 سنوات حرب
    ومنذ أيام بدأت وسائل التواصل الاجتماعي ومنها صفحات أعرف محرريها شخصيا بنشر حالات عديدة (مع تسمية القرية والمنطقة بشكل دقيق) مناشدين الجميع التبليغ عن أي شخص يدخل بشكل غير شرعي (تهريب) وفعلا هناك تجاوب وتبليغ، ولكن هنا أصبح الخطر كبيرا بسبب انتشار الفيروس في لبنان، ويجب على الجهات المختصة من جمارك وشرطة وأمن ومحافظة التحرك سريعا لضبط أي حركة عبور غير شرعية.

    وهنا أناشد كل من يفكر بالانتقال إلى سوريا بشكل غير شرعي أن لا يستهتر بقراره هذا لأنه يهدد مجتمعا كاملا بالمرض والكارثة والأمر ليس مجرد انتقال من مكان لمكان، بل قد يكون حاملا للفيروس ولا تظهر عليه الأعراض وبالتالي سيؤدي حتما إلى نقل الفيروس إلى سوريا التي لم تعلن فيها إلا حالة واحدة حتى الآن.

    أؤكد هنا أن اي عملية دخول لأي شخص بشكل غير شرعي تعتبر في هذ الظروف جريمة من المستوى الخطير، لأن انتشار المرض في بلد مثل سوريا يعاني من 9 سنوات حرب، فإن النتائج قد تكون كارثية.

    إغلاق المعابر مع لبنان أيضا رافقه إغلاق معبر كسب في الشمال، وجاء ذلك بعد مجموعة كبيرة من القرارات التي اتخذتها الحكومة السورية لمنع انتشار فيروس كورونا في سوريا كان منها وقف جميع رحلات الطيران من وإلى سوريا لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من دخول كورونا للبلاد.

    وبالرغم من بعض الآراء التي ظهرت حول أن الحجر المنزلي يشكل حلا صعبا لبعض الأسر التي تعتمد على دخلها اليومي حتى تتمكن من العيش، إلا أن الحل المنطقي الآن والوحيد في مواجهة هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص في العالم حتى الآن هو البقاء في المنزل للجميع حتى يذهب خطر الفيروس بشكل نهائي، واليوم أعلنت الحكومة السورية فرض حظر التجول الليلي اعتبارا من غد الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.  

    انظر أيضا:

    سوريا تمنع دخول العرب والأجانب مؤقتا في إطار مواجهة فيروس كورونا
    وزير الصحة السوري يؤكد خلو سوريا من كورونا
    فور عودته من زيارة إلى سوريا... شويغو يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا..فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط وانتهاء أزمة أوبك+؟
    • نعم، أتوقع أن يتم التوصل لاتفاق وإنهاء الأزمة
      0% (0)
    • لا، أتوقع استمرار زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك