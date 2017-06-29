أسعار النفط تتجاوز مستوى الـ 45 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 10 أيام

© Sputnik. Eugene Kotenko أكبر شركة نفط روسية تتوقع سعرا للنفط في العشر سنوات القادمة

موسكو — سبوتنيك. وحتى الساعة 5:10 بتوقيت موسكو، ازدادت قيمة العقود الآجلة لنفط برنت لشهر أيلول/سبتمبر بنسبة 0.27 بالمئة وبلغت 47.81 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس الخاصة بنفط غرب تكساس المتوسط، فقد ازدادت قيمتها بنسبة 0.28 بالمئة، لتصل إلى 45.02 دولار للبرميل.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد ذكرت يوم أمس الأربعاء، عن زيادة احتياطي النفط في البلاد خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 23 حزيران/يونيو بمقدار 0.1 مليون برميل، أو بنسبة أقل من 0.1 بالمئة، وبلغ حجم الاحتياطيات 509.2 مليون برميل.

وفي الوقت ذاته انخفض انتاج النفط خلال الاسبوع بنسبة 1.07 بالمئة أو بمقدار 100 ألف برميل يوميا، إلى 9.250 مليون برميل في اليوم.