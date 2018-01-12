مؤتمر البيتكوين دون البيتكوين

يعقد في 18 و19 يناير/كانون الثاني الجاري مؤتمر أمريكا الشمالية للبيتكوين في مدينة ميامي الأمريكية.

المؤتمر مخصص لمناقشة العملات الرقمية، وتصل سعر التذكرة لحضور المؤتمر إلى ألف دولار أمريكي.

الغريب في الأمر أنه عند حجز تذكرة لا يظهر خيار الدفع بالعملة الرقمية البيتكوين.

نقل موقع "ماشابل" الإلكتروني إلى أن هذه الحادثة تشير إلى وجود حالة من الخلل وعدم التنظيم في استخدام هذه العملة.

يذكر بأن البيتكوين هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية،

من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

وفقدت العملة الرقمية، الأشهر في العالم، أكثر من ربع قيمتها، منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.