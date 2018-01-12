النفط يهبط من المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2014

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، من أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 الذي سجلته في اليوم السابق.

© AP Photo/ Hasan Jamali النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده

وعلى الرغم من أن محللين وتجارا يحذرون من مخاطر تصحيح نزولي لسعر الخام منذ بداية العام،

فإنهم يشيرون إلى أن أوضاع السوق بشكل عام ما زالت قوية لأسباب أبرزها استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وكان الخام ارتفع أمس إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار للبرميل، حسبما نقلت "رويترز".

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 68.97 دولار للبرميل.

وكان برنت أيضا سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 أمس الخميس وبلغ 70.05 دولار للبرميل.

وقال تجار إن البيانات النفطية الصينية الضعيفة نسبيا ضغطت على الأسعار.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في ديسمبر/ كانون الأول إلى 33.7 مليون طن، أو ما يعادل 7.97 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 37.04 مليون طن في نوفمبر /تشرين الثاني وفق ما أظهرته بيانات الجمارك اليوم الجمعة.

في الوقت ذاته، سجلت صادراتها من المنتجات النفطية مستوى قياسيا بلغ 6.17 مليون طن.