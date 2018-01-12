أسعار النفط ترتفع في ختام رابع أسبوع من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة 12 يناير / كانون الثاني، بعد تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

© AP Photo/ النفط يهبط من المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2014

وقال نوفاك إن إمدادات الخام العالمية لم تصل إلى مرحلة التوازن الكامل وهو ما خفف قلق الأسواق من إنهاء اتفاق تقوده منظمة "أوبك" لخفض الإنتاج، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال نوفاك إن وزراء دول رئيسية في "أوبك" وخارجها سيناقشون احتمال الخروج من الاتفاق أثناء اجتماع للجنة المشتركة لمراقبة السوق.

وأضاف: "من المقرر أن يعقد الاجتماع في سلطنة عمان في 21 يناير، ونرى أن فائض المعروض في الأسواق يتناقص، لكن السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى الآن".

وأدت تصريحات وزير الطاقة الروسي إلى تعافي أسعار النفط بعد انخفاضها في وقت سابق، رغم أن السوق لم تصل إلى المستويات المرتفعة، التي شهدتها في جلسة الخميس عندما تخطى خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر / كانون الأول 2014.

وسجل الخام الأمريكي قفزة بلغت 4.7 بالمئة، وانتهى مزيج برنت على مكاسب قدرها 3.3 بالمئة.