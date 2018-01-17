الدولار يتعافى مع انخفاض الذهب

خسرت أسعار الذهب المكاسب التي حققتها في المعاملات المبكرة، ليجري تداول المعدن النفيس بانخفاض طفيف، اليوم الأربعاء.

© Sputnik. Oleg Lastochkin الذهب يسجل خامس أسبوع من المكاسب بسبب تصريحات ترامب

جاءت تلك الخسارة في الوقت الذي تعافى فيه الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات.

وبحسب "رويترز"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1334.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 1343.91 دولار في وقت سابق من الجلسة. ولامس الذهب أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1344.44 دولار للأوقية يوم الاثنين.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1335.40 دولار للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 90.684 بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 البالغ 90.113 في وقت سابق من الجلسة.

جدير بالذكر أن الذهب يتأثر كثيرا بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤدي لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر، بينما تعزز الدولار المقوم به المعدن