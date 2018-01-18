أوبك تلتزم باتفاقية تخفيض الإنتاج في ديسمبر بنسبة 129 %

© Sputnik. Aleksej Vitvitskij سر قلق أوبك من الاحتجاجات الإيرانية

موسكو- سبوتنيك . وأعلنت المنظمة في تقريرها أنها رفعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنتاجها من النفط بـ 42.4 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 32.416 مليون برميل يوميا، ملتزمة في نفست الوقت بتنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج "أوبك+" بنسبة 129 في المئة.

وخفضت المنظمة إنتاجها بـ 1.636 مليون برميل يوميا، مقارنة بمستوى الإنتاج في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بدلا من خفضه بـ 1.266 مليون برميل يوميا، وفقا للاتفاقية الموقعة بين دول المنظمة والدول المنتجة من خارجها، ما يعني فائضا بالالتزام بشروط الاتفاقية بنسبة 29 في المئة.

وكانت دول "أوبك" ومن خارجها قد توصلت في اجتماعها، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط، على تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام 2018، وذلك بعد أن تم تمديده تسعة أشهر إضافية في مطلع 2017 — حتى نهاية آذار/مارس عام 2018.