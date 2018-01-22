مصر: تراجع متوسط العائد على أذون خزانة ثلاثة وتسعة أشهر

تراجع متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ثلاثة وتسعة أشهر قليلا في عطاء، أمس الأحد 21 يناير / كانون الثاني.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH لأول مرة في تاريخ البنك المركزي المصري... احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 37 مليار دولار

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون الخزانة، التي أصدرتها مصر لأجل ثلاثة وتسعة أشهر، تراجع قليلا، وفقا لوكالة "رويترز".

وتراجع العائد على الأذون لأجل 91 يوما بنسبة 18.362 في المئة مقارنة بنسبة 18.394 في المئة في العطاء السابق.

وهبط العائد على الأذون لأجل 273 يوما بنسبة 17.563 في المئة مقارنة بـ17.659 في المئة.



