أعلنت هيئة الإحصاء الروسية (روس ستات)، اليوم الثلاثاء، أن نمو الإنتاج الصناعي في روسيا عام 2017، بلغ 1 في المئة، أي أقل من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية التي كانت 2 في المئة.

موسكو — سبوتنيك. هذا وتباطأ انخفاض الإنتاج الصناعي في شهر كانون الأول/ ديسمبر، إلى 1.5 في المئة من 3.6 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

© REUTERS/ Ramzi Boudina أوبك تلتزم باتفاقية تخفيض الإنتاج في ديسمبر بنسبة 129 %

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أن هذا الانخفاض الحاد في الإنتاج الصناعي في تشرين الثاني/ نوفمبر، جاء نتيجة تأثير القاعدة المرتفعة، اتفاق "أوبك+" وارتفاع درجات الحرارة.

وباستثناء العوامل الموسمية، ارتفع الإنتاج الصناعي في شهر كانون الأول/ ديسمبر، بنسبة 0.4 % بعد انخفاض بنسبة 1.4 % في الشهر السابق.

وانخفض الإنتاج الصناعي في الربع الرابع من العام الماضي، بـ1.7 %. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء، كان الإنتاج ينمو على مدى سبعة أرباع على التوالي، منذ الربع الأول لعام 2016. وبلغ النمو في الربع الثالث من عام 2017 نسبة 1.4 %، وفي الثاني 3.8 %، وفي الأول 0.1 %.

وحافظت وزارة التنمية الاقتصادية في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، على توقعاتها حول نمو الإنتاج الصناعي في عام 2017 بـ2 %. أما التوقعات لأعوام 2018-2020 تحسنت وبلغت 2.5 و2.1 % في السنة.