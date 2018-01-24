أمين مجلس الوزراء العراقي: بغداد في حل من عقود "روسنفط" مع إقليم كردستان

أعلن مسؤول في الحكومة العراقية أن بغداد في حل من عقود شركة "روسنفط" التي وقعتها مع إقليم كردستان.

© AP Photo/ Hasan Jamali خبير: كردستان العراق قادر على تعويض خسارة نفط كركوك

بغداد — سبوتنيك . قال مهدي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء 24 يناير / كانون الثاني، في حديث لوكالة " سبوتنيك "، إن بغداد في حل من الالتزامات المترتبة على العقود التي وقعتها شركة "روسنفط" الروسية مع إقليم كردستان العراق

وأضاف العلاق، ردا على سؤال في هذا الصدد: "الحكومة العراقية في حل من أي التزامات بهذا الشأن".

وتابع: "ربما سببت الشركات حرج لنفسها قبل أن تحرج الآخرين، ونأمل أن يتم حل المشاكل بطريقة صحيحة".