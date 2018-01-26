"موديز" ترفع تصنيفها الاقتصادي لروسيا من مستقر إلى إيجابي

وأشارت الوكالة إلى تزايد قدرة المؤسسات الاقتصادية والضريبية الروسية على الحد من تعرضها للصدمات الخارجية التي قد تنشأ بسبب التوترات الجيوسياسية أو حدوث تراجع في أسعار النفط مرة أخرى.
ويتحدث البيان أيضا عن الخلفية العامة المؤاتية والاتفاق الجاري بشأن خفض إنتاج النفط، الذي سيساعد الاقتصاد الروسي على الحفاظ في عام 2018 على وتيرة التنمية الاقتصادية مقارنة بالعام السابق.
وفي الوقت نفسه، فإن الوكالة لا تستبعد تحسن المؤشرات الاقتصادية الروسية في حال تجاوزت أسعار النفط 40-50 دولار للبرميل وفقا لتوقعات "موديز".
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