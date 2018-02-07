إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي، بينما صعد أيضا مخزون البنزين ونواتج التقطير مع زيادة مصافي تكرير الإنتاج.

وارتفع مخزون النفط الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير/ شباط، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل. حسب "رويترز".

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وقالت الإدارة إن مخزون النفط الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما انخفض 711 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك المصافي من النفط الخام زاد 784 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 4.4 نقطة مئوية.

وزاد مخزون البنزين 3.4 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" بارتفاع قدره 459 ألف برميل.

وقفز مخزون نواتج التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 60 ألف برميل يوميا.