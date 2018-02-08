قرار جديد في السودان...ووزير يؤكد رصد "ألاعيب مخابراتية"

أعلن منشور للبنك المركزي السوداني، عن حظر الاستيراد بواسطة المصارف إلا بموافقة بنك السودان، بجانب منع تنفيذ أية عمليات استيراد من الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH بعد تصريحات البشير...السودان يدخل الحرب على هذه الجبهة

ذكرت صحيفة اليوم التالي السودانية، أن المنشور نقل حظر الاستيراد بدون تحويل القيمة الذي استثنى فيه عمليات الاستيراد بموجب قانون تشجيع الاستثمار واستيراد القمح والمواد البترولية.

وألزم "المركزي" المصارف بتسليم طلبات الاستيراد بشكل يومي لرئاسة البنك، مشددا على ضرورة استيفاء الطلبات لضوابط وإجراءات الاستيراد على أن تكون الطلبات المقدمة بحسب السلع المسموح باستيرادها وفقا لضوابط البنك المركزي.

من جهته، قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال، إن هناك حزمة من الإجراءات التي سوف تؤدي حتما لمعالجة القضايا الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، ومحاربة الشائعات التي تستمد قوتها من بعض الجهات خاصة بالخارج، بجانب جهات مخابراتية.

وأفاد بلال عقب ترؤسه غرفة متابعة المحتوى بوزارة الإعلام، بوجود عملات مزيّفة ساعدت في الدخول بالمضاربات المالية، كلها الآن أصبحت تحت السيطرة وستوالي انخفاض سعر الدولار، بحسب صحيفة الشروق السودانية.

وأعلن عن متابعة الغرفة إيصال المعلومة الحقيقية للشعب السوداني، مبينا أن حزمة من الإجراءات سوف تتخذ تجاه العملات المزيفة، وتابع: "توجد العملة فئة الـ50 المزيفة، وأن رأس الخيط الآن معلوم وسوف نكشف الحقائق قريبا".

ودعا بلال المواطنين أن لا يتعاملوا مع الوسائط التي تنقل الإشاعة، وتحاول إشاعة الهلع والفزع، مؤكداً أن الاقتصاد السوداني بخير وسيتحسن كل يوم إلى الأحسن، مشيراً إلى أن هناك الكثير من البشريات والإيجابيات.

وأكد أن الإعلام السوداني حر، وأن وزارته لديها كتيبتها الإلكترونية، التي ستتحرك بالحقائق المجرّدة وبالتالي سوف تدحض الشائعات.