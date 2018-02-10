وزارة النفط: العراق باع 108 ملايين برميل نفط من حقول الوسط والجنوب في يناير

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم السبت، إن العراق باع أكثر من 108 ملايين برميل من النفط الخام من الحقول في وسط وجنوب البلاد في شهر يناير/ كانون الثاني محققا إيرادات بلغت 6.85 مليار دولار تقريبا بواقع 63.29 دولار للبرميل.

وأضاف البيان أن صادرات النفط الخام من موانئ الجنوب المطلة على الخليج بلغت 3.490 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أن "شركة تسويق النفط "سومو" صدّرت نحو 100 مليون برميل نفط، بقيمة نقدية تقترب من 7 مليارات دولار، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي".

ويصدر العراق النفط الخام من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات من حقول كركوك شمال البلاد، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا.