فنزويلا تطلق عملة رقمية خاصة بها

أطلقت فنزويلا، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، عملة رقمية جديدة خاصة بها، في خطوة تأمل الحكومة أن تساعد البلاد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، قالت إن العملة الرقمية الجديدة، التي تسمى "بيترو" ويدعمها احتياطي النفط في البلاد، يعتبرها المراقبون محاولة يائسة لتأمين الأموال وسط انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل.

وتعهد الرئيس نيكولا مادورو بأن كل "بيترو" سوف يدعمه برميل واحد من النفط الوطني. كما أعلن أنه سيتم إصدار نحو 100 مليون "بيترو" تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

¡Pendientes! En pocos minutos haremos el lanzamiento al mundo de nuestra criptomoneda Venezolana El Petro que viene a fortalecer nuestra economía pic.twitter.com/uWqZApJdyl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 20, 2018

​ورجحت "سي إن بي سي" أن فنزويلا قد أطلقت العملة الرقمية الجديدة للالتفاف على العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة عليها.