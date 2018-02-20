قيمة بتكوين تتضاعف منذ أوائل فبراير

سجلت العملة الافتراضية "بتكوين" أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، وقفزت حوالي 100 بالمئة من أدنى مستوى لها هذا العام، مع مواصلتها التعافي بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من العملات الرقمية، بعد أسابيع من دراستها وقف تداول تلك العملات.

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وفي بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ صعدت بتكوين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 11722.58 دولار أثناء التداول اليوم قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها إلى 11669.38 دولار في أواخر التعاملات، حسبما ذكرت رويترز.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم قفزة تبلغ حوالي 100 بالمئة منذ أن هوت إلى أدنى مستوى هذا العام عند 5920 دولارا في أوائل فبراير/شباط.

في سياق آخر، قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، أمس الاثنين، إن بتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية وإنها ليست مخزنا للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء.

وأضاف كارني أمام طلاب في جامعة ريجنت بلندن، "أنها فشلت بشكل كامل تقريبا حتى الآن، في الجوانب التقليدية للأموال، إنها ليست مخزنا للقيمة لأنها شديدة التقلب، لا أحد يستخدمها كوسيلة للتبادل".