أرباح "النفط والغاز النمساوية" لعام 2017 دون التوقعات

حققت مجموعة النفط والغاز النمساوية "أو إم في" أرباح تشغيل وصلت إلى 688 مليون يورو، في الربع الأخير من العام الماضي.

© AP Photo/ Nabil al-Jourani ما حقيقة مشاركة شركات النفط الإيرانية في إعادة إعمار العراق

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء 21 فبراير / شباط، إن أرباح التشغيل المعدلة لمجموعة "أو إم في"، ارتفعت 67 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، مشيرة إلى أن الارتفاع سببه بزيادة أرباح التنقيب في النرويج وليبيا وصعود أسعار الخام

ولفتت "رويترز" إلى أن أرباح التشغيل، التي لا تشمل البنود الاستثنائية وتغيرات المخزون، بلغت 688 مليون يورو (848 مليون دولار)، لكنها أشارت إلى أن تلك الأرباح كانت دون توقعات المحللين الذين توقعوا أن تصل الأرباح إلى 716 مليون يورو، بحسب استطلاع أجرته الوكالة.

وقالت مجموعة النفط والغاز النمساوية، إنها ستقترح زيادة التوزيعات النقدية بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 1.50 يورو للسهم عن العام الماضي.