المفوضية الأوروبية تأمل إجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا حول نقل الغاز الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تأمل في إجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا حول مستقبل نقل الغاز الروسي إلى أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

بروكسل — سبوتنيك . وقال مدير قسم السوق في المفوضية الأوروبية، كلاوس ديتر بوركهارت، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت العمل التحضيري لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية: "لا، كلا الجانبين، الروسي والأوكراني يريدون انتظار نتائج التحكيم في ستوكهولم".

وأضاف أنه يعتقد أن المسألة ستتم مناقشتها عن طريق الشركات، وبعدها قد يتم إشراك المستوى السياسي.

وأشار بوركهات إلى أنه شخصيا يعتقد أنه من الضروري "عقد مفاوضات ثلاثية" باعتبار الأمر ليس قضية تجارية فقط.