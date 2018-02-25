السودان: الحكومة تلاحق الدولار... وتوجه دعوة إلى عملاء البنوك

أكد حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، حرص البنك على توجيه الموارد المتاحة من النقد الأجنبي والمحلي وتوظيفها التوظيف الأمثل.

© Sputnik. Oleg Lastochkin السودان يجمد تصدير خام المعادن عدا الذهب خلال 2018

وتفقد عبد القادر أعمال آلية النظر في طلبات الاستيراد المقدمة من المصارف التجارية. وأشار رئيس الآلية إلى ضرورة تسليم البنوك لطلباتها أولا بأول لـ(المركزي)، داعيا عملاء البنوك لمراجعة مصارفهم خلال 72 ساعة من تقديم الطلب، لتكملة إجراءاتهم أو تكملة المستندات المطلوبة في حالة نقصها، وفق صحيفة " اليوم التالي " السودانية.

وفي سياق متصل، نفى الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية الاتحادي، ما يشاع عن انخفاض عوائد الضرائب والجمارك في مستهل العام الجديد نتاجا للموازنة الجديدة، مؤكدا أن الجمارك حققت ما نسبته (102‎ %) من الربط المقدر لشهر يناير الماضي، مقابل (110‎‎%) للضرائب للمرة الأولى، بحسب الصحيفة.

وأوضح الركابي أنهم يسعون للقضاء على ما أسماه ظاهرة (دولرة الاقتصاد)، منتقداً إقدام بعض المنتجين على مضاعفة أسعار منتجاتهم عطفاً على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، رغم أن تلك المنتجات لا تحوي أي مواد خام مستوردة، وذكر وزير المالية أنهم قادرون على كبح جماح الدولار كي يستقر على ثمانية عشر جنيها تم تحديدها كسعر رسمي للدولار في الموازنة الحالية.

وأوضح أن وزارته عازمة على إلزام الجميع على التعامل مع الدولار كعملة بعد أن تحول إلى سلعة، وعزا الارتفاع الذي حدث للدولار في الفترة الماضية إلى إقدام كثيرين على تحويل مدخراتهم المحلية إلى عملات أجنبية بغرض المحافظة على قيمتها، متوقعاً أن يسهم توالي انخفاض سعر الدولار في القضاء على تلك الظاهرة في القريب العاجل.

© Sputnik. Yulia Troitskaia مسؤول بحكومة جنوب السودان في حوار مع "سبوتنيك": مستعدون لمساندة مصر في قضية سد النهضة

وانتقد الركابي الارتفاع غير المبرر لأسعار سبع سلع ذكر أنها أُعفيت تماما من الجمارك ورسوم التنمية ورسوم الوارد، من بينها الألبان والعدس، وعزا تلك الممارسة إلى احتكار السلع المذكورة بوساطة عدد محدود من المستوردين، وأوضح أن الدولة ستتدخل لإنهاء ذلك الاحتكار كي تسهم في خفض الأسعار.

ونفى الركابي ما يتردد عن حدوث ارتفاع حاد في نسبة التضخم، مشيراً إلى أنها بلغت (54 %)‎ ولم تتخطَ حاجز المائة في المائة كما يشاع، وتوقع وزير المالية أن تسهم الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمحاربة تهريب الذهب في رفع قيمة احتياطيات البلاد من العملات الصعبة خلال العام الحالي.

وأكد أن السودان أنتج 105 أطنان من الذهب في العام المنصرم ولم يصدر منها سوى 35 طنا، لأن بقية المنتج تم تهريبه إلى الخارج، لافتا إلى أن الارتفاع الذي حدث لأسعار عدد من السلع الأساسية تم بسبب التهريب.