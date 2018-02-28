ماذا يحدث لأسعار الذهب بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي

أثرت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، اليوم الأربعاء 28 فبراير / شباط، على أسعار الذهب.

© RIA Novosti. Sergey Yelkin ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الذهب

وقال باول، في تصريحاته، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد ترفع أسعار الفائدة بصورة أسرع من المتوقع هذا العام، بحسب وكالة "رويترز".

واستقرت أسعار الذهب بعد انخفاض تجاوز الواحد في المئة في الجلسة السابقة، ولم تسجل تغييرا يذكر عند 1317.90 دولار للأوقية (الأونصة).

وجرت تسوية المعدن الأصفر على انخفاض بلغ 1.1 بالمئة، أمس الثلاثاء، بعدما سجل أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير، عندما سجل 1313.26 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 1319.3 دولار للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، أمس الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من فبراير، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.



