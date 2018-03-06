ترامب واثق من الفوز في الحرب التجارية والاتحاد الأوروبي يستعد لتدابير انتقامية

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من الفوز في حرب تجارية دون تحديد هدف معين.

© Sputnik. Iliya Pitalev إدارة ترامب: أخطأنا بتأييد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الحرب التجارية بالشيء "الجيد"، وتوقع انتصارا سهلا للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ مصطلح الحرب التجارية في التداول بعد أن أعلن ترامب زيادة حادة على رسوم الاستيراد للصلب والألومنيوم، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي

وغيره من الشركاء التجاريين الذين أكدوا على ضرورة القيام بإجراءات انتقامية.

وقالت ساندرز: "الرئيس الأمريكي واثق من الفوز بهذه الحرب، والهدف من ذلك هو تجارة حرة ونزيهة ونأمل بأن تنضم لنا دول أخرى".

وحول ردة فعل بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي كان له ردة فعل قوية تجاه أعضاء في حزب ترامب، قالت ساندرز: "لدينا علاقة جيدة مع بول ويجب أن تظل كذلك، وهذا لا يعني أننا يجب أن نتفق في كل شيء".

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في الأسبوع الماضي، بأن أمريكا ستفرض رسوما على استيراد الصلب بنسبة 25 في المئة و10 في المئة على الألومنيوم.

في الوقت الذي أعلن عدد من السياسيين الأمريكيين تخوفهم من إجراءات ترامب الاقتصادية هذه والتي قد تورط البلاد في حرب تجارية.