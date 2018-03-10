الإمارات والهند تستعرضان مجالات التعاون وتنمية العلاقات الاستراتيجية

بحث رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، مع وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، في نيودلهي اليوم السبت 10 مارس/ آذار، علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات المختلفة، وذلك في إطار جهود البلدين لتنمية وتعميق علاقاتهما الاستراتيجية.

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وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النفط والغاز والطاقة، وكذلك فيما يخص تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في هذا المجال، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية " وام ".

وتشهد العلاقات الإماراتية — الهندية تطورا ملحوظا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتقنية ومجالات الفضاء والصحة والثقافة وغيرها.

وازدادت العلاقات الثنائية تطورا بعد زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند، العام الماضي.

جدير بالذكر أن نحو 2.5 مليون مواطن هندي يقيمون ويعملون في الإمارات، فضلا عن أن نحو 55% من المسافرين الهنود إلى مختلف دول العالم، يمرون عبر المطارات الإماراتية.

ويمر غالبية زوار الهند القادمين للعلاج من أفريقيا والعالم العربي وغيرهما من مناطق العالم، والذي بلغ حجم إنفاقهم على السياحة العلاجية في الهند 7 مليارات دولار العام الماضي، عبر مطارات دولة الإمارات.

وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند، على مستوى العالم، فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات.