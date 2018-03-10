الإمارات والهند تستعرضان مجالات التعاون وتنمية العلاقات الاستراتيجية

وتشهد العلاقات الإماراتية — الهندية تطورا ملحوظا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتقنية ومجالات الفضاء والصحة والثقافة وغيرها.
وازدادت العلاقات الثنائية تطورا بعد زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند، العام الماضي.
جدير بالذكر أن نحو 2.5 مليون مواطن هندي يقيمون ويعملون في الإمارات، فضلا عن أن نحو 55% من المسافرين الهنود إلى مختلف دول العالم، يمرون عبر المطارات الإماراتية.
ويمر غالبية زوار الهند القادمين للعلاج من أفريقيا والعالم العربي وغيرهما من مناطق العالم، والذي بلغ حجم إنفاقهم على السياحة العلاجية في الهند 7 مليارات دولار العام الماضي، عبر مطارات دولة الإمارات.
وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند، على مستوى العالم، فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات.
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