غازبروم تكمل بناء الخط الأول من مشروع "التيار التركي"

أكملت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، بناء الجزء البحري من خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، بحسب بيان للشركة.

موسكو — سبوتنيك. وأشار البيان إلى أنه "تم اليوم إتمام مد الجزء البحري من خط مشروع "التيار التركي".

وأضاف البيان: "في تركيا، بالقرب من بلدة كييكي، يجري بناء محطة طرفية لتسليم الغاز، ومع اكتمال بناء أقسام التوصيل الشاطئ، سيتم إتمام العمل في الخط الأول بالكامل".

وأوضح البيان أن "أعمال بناء مشروع "التيار التركي" تستمر بشكل ناجح، وقد تم تجاوز مرحلة مهمة وهي بناء الخط الأول من أنابيب الغاز، وتيرة البناء سريعة، إذ تم بناء حوالي 1161 كيلومترا من الخط البحري اعتبارا من 7 أيار/ مايو من العام 2017 ما يعادل 62 بالمئة من الطول الإجمالي للخط".

ويذكر أن سفينة مد الأنابيب "بيونيرينغ سبيريت" التابعة لشركة "أول سيز" قامت بوضع الخط الأول من الأنابيب نحو الشاطئ التركي، وستواصل السفينة مد الجزء البحري من خط الأنابيب الثاني لمشروع "التيار التركي" في الربع الثالث من عام 2018.

© Sputnik . خط أنابيب الغاز "التيار التركي"

ينص مشروع أنابيب الغاز "التيار التركي" على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ديسمبر من عام 2019.

ويذكر أيضا أن إنجاز مشروع "التيار التركي" سيسمح بتأمين إمدادات الغاز الروسي ليس إلى تركيا فقط، بل وللمستهلك في جنوب وفي جنوب شرق أوروبا. ويخطط من خلال المشروع نقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.