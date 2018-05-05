روس نفط: قطر ستصبح شريكا استراتيجيا

أعلن ميخائيل لينتيف أن صفقة البيع تسمح لصندوق السيادة القطري بامتلاك 18.93% من شركة "روس نفط"، وهذا يؤدي إلى أن الشركة القطرية ستصبح شريكا استراتيجيا، ومساهما رئيسيا في الشركة".

وقال لينتيف: "قمنا بصفقة جدية واستراتيجية، قطر عن طريق صندوق السيادة القطري أصبحت مالكا أساسيا وشريكا استراتيجيا في الشركة…. وهذا مستوى آخر في العلاقة بين البلدين مستوى تعاون، وسيرى السوق مشاريع استراتيجية عالمية مشتركة بين البلدين، وسنقوم بتطويرها معا، فهذه قرارات قطر وقراراتنا الاستراتيجية".

© REUTERS / Naseem Zeitoon صندوق قطر السيادي و"جلينكور" يقرران حل الشراكة

وكان من المقرر في العام الماضي أن تشتري شركة "سي.إي.إف.سي" الصينية للطاقة حصة في "روس نفط" في صفقة كبيرة يُنظر إليها على أنها مهمة للمساعدة في توسيع العلاقات بين روسيا والصين، أكبر مصدر وأكبر مستهلك للطاقة في العالم على الترتيب.

ولكن الاتفاق واجه مشاكل بعد أن خضع يه جيان مينغ مؤسس ورئيس مجلس إدارة "سي.إي.إف.سي" لتحقيق من جانب السلطات الصينية بشأن ما يشتبه بأنها جرائم اقتصادية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، في مارس/ آذار.

ويعزز الاتفاق الروابط بين موسكو والدوحة في وقت تواجه فيه قطر مقاطعة من أربع دول عربية من بينها ثلاث دول خليجية مجاورة.