مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة: نسعى لتقليص الاعتماد على النفط

أكد شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وعضو لجنة التطوير في منطقة الفجيرة الصناعية البترولية "فوز"، أن دولة الإمارات تعتزم في السنوات القادمة تقليص نسبة اعتماد إجمالي الناتج المحلي في البلاد على النفط من 10 في المئة حاليا إلى نسب أدنى، قد تصل إلى 5 في المئة.

© AP Photo / إيران تعلن أن لديها أساليب جديدة لبيع النفط

موسكو — سبوتنيك . وقال العوضي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" اليوم: "قطاع النفط في دولة الإمارات تحول خلال 40 سنة من 90 في المئة إلى 10 في المئة (من الناتج المحلي الإجمالي). هذا رقم قياسي، وما زالت الإمارات تبحث تقليصه دون 10 في المئة، ممكن سيصل إلى 5 في المئة. الفكرة تكمن في أن الإمارات بدأت تعمل بمختلف الأنشطة، تتوسع في مجالات أخرى، ولا تعتمد على القطاع البترولي، رغم أن القطاع البترولي والنفطي قطاع مهم، ولكن التجارة والخدمات والسياحة والمناطق الحرة، كلها دخلت الناتج العام في دولة الإمارات ".

يأتي هذا التصريح بعد لقاء في مقر غرفة التجارة والصناعة الروسية حيث تم عرض فرص الإمارات والفجيرة أمام شركات ورجال أعمال روس.

وأضاف العوضي، أنه "من اللافت أننا لا ننتج البترول في الفجيرة، لكن أصبحنا مدينة رئيسية في حركة البترول منذ الثمانينيات، الآن الفجيرة تلعب في المركز الثاني والدور الرئيسي في تجارة الوقود في السفن بعد سنغافورة".

وخلص العوضي، إلى القول إنه "يوجد مصفاة صغيرة، ونتطلع لمصاف أخرى، الفجيرة منطقة تخزين كبيرة للنفط، يوجد فيها 440 خزانا".

ويزور حاليا العوضي والوفد المرافق له موسكو في أول زيارة رسمية له إلى روسيا، تهدف لترويج فرص العمل والاستثمار بالنسبة لشركات روسية في الإمارات عموما والفجيرة تحديدا.

وتعمل منطقة الفجيرة الحرة في دولة الإمارات منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1987.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعتبر إحدى أكبر شركاء روسيا اقتصاديا وتجاريا في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في عام 2017 بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.6 مليار دولار.