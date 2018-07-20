الصين تخفض قيمة صرف "اليوان" مقابل الدولار

خفض البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، على خلفية جولة أخرى من تفاقم النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشكل حاد قيمة صرف "اليوان" مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تموز/يوليو 2017 وجاء ذلك وفقا الهيئة التنظيمية.

بكين — سبوتنيك. وقد حدد البنك المركزي سعر صرف اليوان بـ 6.7671 لكل دولار، وهذا أعلى من 605 نقطة من متوسط التحديد، الذي أعلن الخميس عندما شكل سعر الصرف 6.7066 للدولار الواحد.

© Sputnik . Alexander Demyanchuk اليوان الرخيص يزيد من القدرة التنافسية للبضائع الصينية

وتعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في التجارة مع الصين، واتهمت واشنطن أكثر من مرة بكين بتخفيض قيمة "اليوان" بشكل مصطنع مقابل الدولار ، الأمر الذي يحفز الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين دخلت حيز التنفيذ في 6 تموز/يوليو الجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 15 حزيران/يونيو الماضي، عن فرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين، تقدر بـ 50 مليار دولار سنوياً.

وردت الصين بإعلانها فرض رسم استيراد بنسبة 25 بالمئة على سلع مستوردة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار اعتبارا من 6 تموز/يوليو الجاري.