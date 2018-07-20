الصين تخفض قيمة صرف "اليوان" مقابل الدولار

بكين — سبوتنيك. وقد حدد البنك المركزي سعر صرف اليوان بـ 6.7671 لكل دولار، وهذا أعلى من 605 نقطة من متوسط التحديد، الذي أعلن الخميس عندما شكل سعر الصرف 6.7066 للدولار الواحد.
وجدير بالذكر أن زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين دخلت حيز التنفيذ في 6 تموز/يوليو الجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 15 حزيران/يونيو الماضي، عن فرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين، تقدر بـ 50 مليار دولار سنوياً.
وردت الصين بإعلانها فرض رسم استيراد بنسبة 25 بالمئة على سلع مستوردة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار اعتبارا من 6 تموز/يوليو الجاري.
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