روسيا تفوز على أمريكا بحق استضافة مؤتمر مجلس الطاقة العالمي عام 2022

شكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك منظمي المنتدى على اختيار روسيا لاستضافة مؤتمر مجلس الطاقة العالمي في العالم عام 2022.

وقال منظم المنتدى في بيان أن روسيا ربحت الحق باستضافة مؤتمر مجلس الطاقة العالمي للعام 2022.

وسيعقد المؤتمر في مدينة سان بطرسبورغ، وشكر وزير الطاقة الروسي منظمي المنتدى على اختيار روسيا، وشدد على أهمية "الحوار غير السياسي في مثل هذا القطاع الهام كطاقة".

وتقدمت كل من أمريكا والبرتغال بطلب لاستضافة المؤتمر بالإضافة إلى روسيا التي حظيت بشرف استضافة المؤتمر.

ويذكر أن المؤتمر السابق عقد في اسطنبول في عام 2016 وسيعقد المئتمر القادم في أبو ظبي عام 2019.

ويقام المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات.

ويعتبر مجلس الطاقة العالمي هو مجلس لقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة، يقع مركزه في لندن بالمملكة المتحدة. يهدف المركز إلى تطوير الأساليب المستخدمة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.