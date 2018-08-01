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07:02 01 أغسطس/ أب 2018
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    حقل نفطي

    النفط يوسع خسائره بعد أكبر انخفاض شهري له في عامين

    © Sputnik . Boris Babanov
    اقتصاد
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    هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأمريكية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو/ تموز.

    وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 في المئة في الجلسة السابقة.

    ناقلة نفط
    © Sputnik .
    وكالة: لهذا السبب أوقفت السعودية شحنات النفط عبر "باب المندب
    وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

    وهوى برنت أكثر من 6 بالمئة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأمريكي حوالي 7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

    وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

    ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.

    وقال متعاملون إن علامات على حل محتمل لتعطل مؤقت في شحنات النفط عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر كان لها تأثيرها على الأسعار طوال جلسة التداول.

    مصفاة نفط في فلاديلفيا
    © REUTERS / DAVID PARROTT
    معهد البترول: زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية
    وقالت جماعة الحوثي اليمنية إنها مستعدة لوقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لدعم جهود السلام وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط سعوديتين الأسبوع الماضي.

    ووفقا لـ"رويترز"، فإنهن من المرجح أن تظل أسعار النفط ثابتة إلى حد بعيد هذا العام والعام المقبل مع وفاء زيادة أوبك والولايات المتحدة للإنتاج بالطلب المتزايد الذي تقوده آسيا ومساعدتها في تعويض تعطل الإمدادات.

    وكانت أوبك تعهدت بتعويض تعطل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج في المنظمة. ووصل إنتاج أوبك في يوليو إلى أعلى مستوى للعام 2018.

    وبدأت العقوبات الأمريكية الوشيكة تحد من الصادرات الإيرانية بالفعل، مع خفض مشترين من أكبر زبائنها في آسيا وارداتهم إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر في يونيو/حزيران.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد, خسائر, اقتصاد, أسعار النفط والغاز, معهد البترول, أوبك
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