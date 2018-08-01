الصين سترد إذا اتخذت أمريكا مزيدا من الإجراءات التجارية

وذكر قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين أن الضغوط الأمريكية على التجارة لن تجدي نفعا، وأن بكين تؤيد دوما اللجوء للحوار في حل النزاعات التجارية.
وكانت إدارة ترامب أعلنت، في العاشر من يوليو /تموز، أنها ستسعى لفرض رسوم بنسبة عشرة في المئة على واردات صينية كثيرة تتراوح من المنتجات الغذائية والأثاث إلى الكيماويات والحديد والألمونيوم.
ومن شأن زيادة النسبة إلى 25 في المئة أن يصّعد خلافا بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب مانقلت "رويترز".
وقال المصدر الأمريكي إن زيادة نسبة الرسوم ستُعلن قريبا وربما اليوم الأربعاء.
وفرضت الحكومة الأمريكية، في مطلع يوليو/ تموز، رسوما نسبتها 25 في المئة على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار، وردت بكين بفرض رسوم مساوية على صادرات أمريكية للصين بالقيمة نفسها.
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